أسماء المصابين فى حادث طريق القصاصين الصالحية بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين والحالة الصحية لهم فى حادث تصادم سيارتين على طريق الصالحية القصاصين بالإسماعيلية.

وأصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات بمناطق متفرقة بالجسم نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ملاكى بطريق القصاصين الصالحية دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.



وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع ملاكى بطريق القصاصين الصالحية دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا من يوسف فرج سالم 22 عاما مصاب كدمات وسحجات بالجسم والسيد أحمد محمد 25 عاما مصاب سحجات وكدمات بالجسم وفتحى إسماعيل خالد 25 عاما مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإسلام محمد حامد 22 عاما مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد جمعة محمود 40 عاما مصاب كدمات وسحجات بالجسم وأحمدعبده سالم 22 عاما مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين فاقوس محافظة الشرقية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتتولى التحقيقات اللازمة فى الحادث وسؤال المصابين.