اليوم السابع
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أسعار الفاكهة والخضروات بكفر الشيخ اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:39 م
أسعار الفاكهة والخضروات بكفر الشيخ اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 خضراوات - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت بعض الخضراوات بأسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، تراجعًا في سعرها مثل: الطماطم، والبطاطس، وشهدت الفواكه استقرارًا في سعرها.

وجاءت أسعار الخضراوات، بأسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، كالتالي: البطاطس 12.5 جنيه، الفلفل 25 جنيها، الخيار 25 جنيها، الجزر 15 جنيها، الكوسة 15 جنيها، الباذنجان 10 جنيهات، الطماطم 8 جنيهات، شطة خضراء 25 جنيها، الشطة الحمراء 20 جنيها، البصل 18 جنيها، البسلة 30 جنيها، البطاطا بـ 10 جنيهات.

وبلغت أسعار الفاكهة، داخل أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، كالتالي: البلح 20 البرتقال 15 جنيها، الجوافة 30 جنيها، الكاكا 35 جنيها، اليوسفي البلدي 17.5 جنيه، الأناناس 25 جنيها، الموز 25 جنيها، التفاح 60 جنيها، اليوسفي 15 جنيها.

 







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