تعرف على أسعار اللحوم والبيض والأسماك بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت أسواق محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تباينا فى أسعار اللحوم والأسماك والدواجن والبيض، وخلال جولة "اليوم السابع" بالأسواق، تبين أن سعر اللحوم فى القرى 170 جنيها لكيلو اللحوم البناتى، وفى المدينة 180 جنيها للكيلو، و170 جنيها لكيلو اللحوم البتلو فى القرى، وفى المدن 180 جنيها للكيلو، و180 جنيها لكيلو الكبدة البتلو، و170 جنيها للكيلو الكبدة البناتى، بالإضافة لتوفير اللحوم فى دلتا ماركت التابعة لوزارة التموين بـ 105 جنيهات.

كما شهدت أسواق كفر الشيخ انخفاض أسعار البيض ليصل إلى 72 جنيها للطبق الواحد بدلا من 85 جنيها، وأسعار البيض الأبيض للطبق الواحد "30 بيضة" ليصل سعره إلى 72 جنيها، بدلا من 85 جنيها، وسعر طبق البيض الأحمر 77 جنيها، وطبق البيض البلدى 82 جنيها.

وارتفعت أسعار بيع كيلو الدواجن البيضاء من 36 جنيها، إلى سعر يتراوح من 42 جنيها للكيلو إلى 44 جنيها، و55 جنيها لكيلو الدواجن الحمراء، و60 جنيها لكيلو الفراخ البلدى، و35 جنيها للأمهات البيضاء، وأسعار الأرانب 50 جنيها للكيلو، و40 جنيها لكيلو كبد وقوانص الدجاج، والبانيه بلغ سعره 90 جنيها، والأوراك المخلية 80 جنيها للكيلو، والدبابيس بسعر 60 جنيها للكيلو، وجوز الحمام البلدى بسعر 75 جنيها.

وتباينت أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ، فسعر كيلو البلطى حسب الحجم يتراوح ما بين 20 لـ 30 جنيها، وسعر كيلو البورى من 75 لـ 90 جنيها، وسعر كيلو الطوبار من 60 لـ 65جنيها، والبياض من 65 جنيها لـ 75 جنيها، والمبروكة 25 جنيها، وكيلو القراميط من 15 لـ 17 جنيها، والثعابين من 250 لـ 260 جنيها، والاستاكوزا من 80 لـ 120 جنيها.



اسماك البوري



الثعابين



الاسماك بسوق ميت علوان