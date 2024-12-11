أسباب ارتفاع الكوليسترول عند الأطفال ومتى يكون الفحص ضرورة؟

حسام الشقويرى

توصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بإجراء فحص لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عامًا للكشف عن مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم بسبب وباء السمنة المتزايد لدى الأطفال، وفقا لما نشره موقع healthychildren.

كما توصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإجراء اختبار الكوليسترول للمجموعات التالية من الأطفال..

أولئك الذين أصيب آباؤهم أو أجدادهم بنوبات قلبية أو تم تشخيص إصابتهم بانسداد الشرايين أو أمراض تؤثر على الأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية، في سن 55 عامًا أو قبل ذلك لدى الرجال، أو 65 عامًا أو قبل ذلك لدى النساء.

الذين يبلغ إجمالي مستويات الكوليسترول في الدم لدى والديهم أو أجدادهم 240 مجم / ديسيلتر أو أعلى.

من لا تُعرف خلفيتهم الصحية العائلية (على سبيل المثال العديد من الأطفال المتبنين)، أو أولئك الذين لديهم خصائص مرتبطة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكر، أو التدخين، أو السمنة.

بالنسبة للأطفال في هذه الفئات، يجب إجراء أول اختبار للكوليسترول بعد عمر السنتين ولكن ليس بعد عمر 10 سنوات.

وقد يعاني الطفل من ارتفاع نسبة الكوليسترول لأسباب مختلفة مثل السمنة أو مرض السكر أو أمراض الكبد أو أمراض الكلى أو قصور الغدة الدرقية، إذا أظهر الاختبار الأولي ارتفاع نسبة الكوليسترول، فسيقوم طبيب الأطفال بفحص دم طفلك مرة أخرى بعد أسبوعين على الأقل لتأكيد النتائج. إذا كان لا يزال مرتفعًا، فسيحدد الطبيب أيضًا ما إذا كان طفلك يعاني من حالة مرضية كامنة.

وأشار بحث حديث إلى وجود أدلة قوية على أن الأطفال الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول يصبحون بالغين مصابين بارتفاع الكوليسترول، لذا فمن المهم مراقبة الكوليسترول لدى الأطفال الذين قد يكونون أكثر عرضة لخطر ارتفاع الكوليسترول.