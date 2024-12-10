30 قافلة طبية تجوب 15 محافظة لدعم 2645 مريضا من الأسر الأولى بالرعاية

كتب مدحت وهبة

تحت رعاية مديريات التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية المختلفة، نظمت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى 30 قافلة علاجية، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 2645 مريضا ضمن المرضى غير القادرين فى محافظات الجمهورية المختلفة والتى تشمل "سوهاج ، أسيوط ، قنا ، الأقصر ، المنيا، أسوان ، الفيوم ، بنى سويف، كفر الشيخ ، الغربية ، الشرقية ، الدقهلية ، المنوفية ، البحيرة".

ويأتي تنظيم القوافل الطبية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاُ من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم القوافل العلاجية جاء بالتعاون مع المستشفيات الجامعية فى جميع المحافظات، حيث تتضمن توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر ، عيون ، أعصاب ، عظام ، مخ وأعصاب ، سمعيات ، جراحة عامه ، أطفال ، باطنة ، مسالك "، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج .

وأضاف أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.