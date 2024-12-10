25% تراجعا فى التضخم السنوى خلال نوفمبر.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، الرئيس السيسى يختتم زيارته ألوسلو بلقاء رؤساء الشركات النرويجية.. ويؤكد: نستهدف جعل مصر مركزا للطاقة الخضراء فى المنطقة.. الرئيس يشهد مراسم توقيع عقد مع "ماجد الفطيم" لتنفيذ مشروع فى مصر.. ويؤكد: ننظر لتطويرالطاقة المتجددة كأولوية، كما نشرت الجريدة تراجع التضخم السنوى خلال نوفمبر 25%..

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..



ـ 25% تراجعا فى التضخم السنوى خلال نوفمبر

ـ الرئيس السيسى يختتم زيارته ألوسلو بلقاء رؤساء الشركات النرويجية.. ويؤكد: نستهدف جعل مصر مركزا للطاقة الخضراء فى المنطقة.. الرئيس يشهد مراسم توقيع عقد مع "ماجد الفطيم" لتنفيذ مشروع فى مصر.. ويؤكد: ننظر لتطويرالطاقة المتجددة كأولوية



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