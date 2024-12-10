11 يناير.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الطالبية

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى، حجز إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 8572 لسنة 2024 جنايات الطالبية، لجلسة 11 يناير المقبل للحكم.



وجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.