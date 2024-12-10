وكيل صحة سيناء: إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن إعفاء 409 مرضى من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية في مستشفى العريش العام خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا. ويأتي هذا القرار في إطار المبادرة التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة، خاصة في المناطق التي تعاني من قلة الموارد.

وأوضح الدكتور أحمد سمير بدر أن إدارة الخدمة الاجتماعية في مستشفى العريش العام لعبت دورًا كبيرًا في مساعدة المرضى غير القادرين، حيث يتم إجراء بحث اجتماعي شامل للمرضى وإجراء زيارات منزلية للتأكد من ظروفهم المعيشية. وقال إن الإعفاء يتم بناءً على هذه الدراسات لضمان أن يستفيد المستحقون فقط من هذا الدعم الطبي.

من جهته، أكد إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية، أن المستشفى تمكن من إعفاء184 مريضًا من الرسوم الطبية بشكل كامل، بالإضافة إلى إعفاء 225 مريضًا جزئيًا، مما ساعدهم في الحصول على الخدمات الصحية دون تحميلهم أعباء مالية إضافية. وأضاف عبد الله أن الإخصائيين الاجتماعيين يعملون بشكل مستمر لتقديم الدعم اللازم، وذلك ضمن الواجب الإنساني لتسهيل وصول الرعاية الطبية للمحتاجين.

في إطار عرض إنجازات المستشفى خلال شهر نوفمبر 2024، كشف وكيل وزارة الصحة عن تقديم خدمات طبية شاملة لمختلف الفئات المرضية. تم الكشف الطبي على 15,572 حالة في قسم الاستقبال والطوارئ، وتم حجز 1,083 حالة بالأقسام الداخلية لتلقي العلاج والمتابعة. كما تم تقديم الرعاية الطبية في العيادات الخارجية التي شهدت توقيع الكشف على 16,838 حالة، ليبلغ إجمالي الحالات التي تلقت الرعاية في العيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ 32,410 حالات.

وفيما يتعلق بالأشعة، تم إجراء 538 حالة رنين مغناطيسي و438 حالة أشعة مقطعية، بالإضافة إلى 528 حالة إيكو قلب للكبار و100 حالة للأطفال وحديثي الولادة. كما شهد قسم الأورام تقديم 97 جلسة علاج كيماوي لعدد 606 حالات مرضية تم توقيع الكشف الطبي عليها.

كما تم إجراء 32 منظارًا معديًا في قسم مناظير الجهاز الهضمي و68 عملية قسطرة قلبية في قسم القسطرة القلبية. وفي قسم النساء والتوليد، تم إجراء 143 عملية، شملت ولادات قيصرية وعمليات استئصال. أما قسم العمليات الجراحية فقد شهد إجراء 401 عملية جراحية بمختلف التخصصات.

وفي مجال الخدمة الاجتماعية، تم فحص الحالات غير القادرة على سداد الرسوم، حيث تم إعفاء 162 حالة من ربع القيمة و41 حالة من نصف القيمة، فيما تم إعفاء 199 حالة بشكل كامل بناءً على الدراسات الاجتماعية وظروف المعيشة، تنفيذاً للتوجيهات الوزارية ومحافظ شمال سيناء.



