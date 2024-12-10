اليوم السابع
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وفاة شاب عقب تشييع جثمان صديقه حزنا عليه فى قنا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:32 م
وفاة شاب عقب تشييع جثمان صديقه حزنا عليه فى قنا الشاب المتوفى
قنا صابر سعيد

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حالة من الحزن خيمت على أهالي الشرقي بهجورة بنجع حمادي شمال محافظة قنا، بعد وفاة شاب شيع جثمان صديقه ولحق به بعد ساعة.

وقال أحد شباب القرية، إن أهالي القرية حزنوا جميعا على وفاة أيمن رضوان، وكان من بين المشيعين أحمد أبو المجد أبو خليل، صديق الشاب، وبعد أن انتهي من دفن الجثمان، عاد إلى منزله، توفي متأثرًا بإصابته بسكتة قلبية، لتسيطر الأحزان على القرية بأكملها، حزنا على ما حدث.

وأكد أن الشابين يتمتعان بالسمعة الطيبة وحسن الخلق داعيا أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان ويسكنهما فسيح جناته.

احد الشباب
احد الشباب

 

احد المتوفين
احد المتوفين

 







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وفاة شابين

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اخبار قنا




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