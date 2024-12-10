هل يفلت عمرو دياب من تعويض الشاب المصفوع؟ خطوة قضائية تحدد مصير الـ200 جنيه

كتب أحمد حسني

بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة الفنان عمرو دياب بالغرامة 200 جنيه، ودفع تعويض 10 آلاف جنيه، للشاب سعد أسامة، وحصول الشاب على حكم بالبراءة من تهمة التعدي على الفنان عمرو دياب، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مدى إمكانية تقديم عمرو دياب استئناف على تغريمه 200 جنيه:

- يحق للفنان عمرو دياب الاستئناف على حكم تغريمه 200 جنيه، أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، لتخفيف الحكم الصادر ضده أو إلغائه.

- وفقا للقانون فـ تغريم عمرو دياب يعني إدانته في التعدي على الشاب سعد أسامة، وبالتالي يحق للشاب المطالبة بتعويض كبير أمام المحكمة المختصة بعد صدور حكم نهائي بالقضية.



ويذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بـ تهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور، فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.