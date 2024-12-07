بعد إدانة عمرو دياب.. هل يحصل الشاب المصفوع على تعويض 5 ملايين جنيه؟

كتب أحمد حسني

بعد أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بمعاقبة الفنان عمرو دياب بالغرامة 200 جنيه، ودفع تعويض 10 آلاف جنيه، للشاب سعد أسامة، وحصول الشاب على حكم بالبراءة من تهمة التعدي على الفنان عمرو دياب، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية هل يحصل الشاب سعد أسامة على تعويض 5 ملايين جنيه.

دفاع الشاب كان قد طلب من المحكمة تعويض 5 ملايين جنيه، وبعد إدانة الفنان عمرو دياب، ينتظر دفاع الشاب المصفوع صدور حكم قضائي نهائي، لرفع دعوى في التعويض المدني والمطالبة بالتعويض المطلوب.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.