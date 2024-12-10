نقاشات حول دور المعلم فى التعامل مع ذوى الهمم وتجديد الخطاب الثقافي بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة عن" دور المعلم في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة " ألقاها وليد الضوي مسئول بالقصر، موضحاً أهمية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، إنّ التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة يتجسد من قدرتها على إنشاء بيئة تعليمية ملائمة لهم، وشاملة لمبادئ وأهداف عملية تقديم الدعم للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة التي يأتي في مقدمتها أن يصل كل طفل لحقه في تلقي تعليم يناسب مهاراته واحتياجاته مما يوصله إلى كامل امكانياته ويمكنه من الاندماج في المجتمع، وفي ظل تنوع حالات الاحتياجات التعليمية الخاصة من توحد واضطرابات فرط.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" تجديد الخطاب الثقافي" تناول خلالها خالد حلمى تجديد الخطاب الثقافي وبناء الإنسان إذن، فالوعي الاجتماعي ضرورة ملحة للنهوض بثقافة أي مجتمع، ويعرفه ماركس بأنه مجموع الأفكار والنظريات والآراء والمشاعر الاجتماعية والعادات والتقاليد التي توجد لدى الناس وتعكس واقعهم الموضوعي، أو كما يراه أوليدوف بأنه إعادة إنتاج البشر للواقع الاجتماعي في شكل أفكار وتصورات ورؤى في مرحلة معينة من التطور التاريخي من قبل طبقة محددة أو فئة اجتماعية أو المجتمع بأسره، ولكي يتم هذا الوعي فنحن في حاجة لتجديد الخطاب الثقافي.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بمكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية الثقافية أمسية شعرية للشاعر جاد شامي وقدم اصبوحة شعرية فن الواو، وفى نفس السياق أقام قصر ثقافة حسن فتحي أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "جيل الشقيانين"، أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "شادي الطماع" أداء نرمين البير، وأعد قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية واختبر معلوماتك لرواد القصر قدمتها فاطمة ماهر.

فيما قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الحرف البيئية والشباب" ألقاها محمد إبراهيم مسئول بالقصر، موضحاً أهمية الحرف البيئية للشباب، وتعلم الحرف من مكونات البيئية المحيطة بالشباب، والمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، وبجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "قف عندها يا صاح"، ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية" نهر النيل" نفذها أحمد أمين.



جانب من الفعاليات الثقافية لدعم طلبة المدارس



جانب من مسرح عرائس لدعم الأطفال بالأقصر



محاضرة بعنوان تجديد الخطاب الثقافي فى الأقصر



نقاشات ثقافية لدعم طلبة المدارس حول الأقصر