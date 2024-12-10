نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحى بقرية دهشور

كتبت - مرام محمد

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة موسعة نطاق قرى الوحدة المحلية بدهشور بمركز البدرشين.

جاء ذلك فى إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمرور الميدانى المستمر نطاق مراكز ومدن المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنين الوحدات المحلية والقرى بالمحافظة.

وتابع نائب المحافظ، التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسيه بدهشور من إطلاق التيار الكهربائى وإجراء تجارب التشغيل داخل المحطة، تمهيدًا للبدء فى أعمال وصلات الصرف الصحى للمنازل وتشغيل خدمة الصرف الصحى بقرية دهشور، مشددًا على سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمنى المحدد للمشروع.

وزار نائب المحافظ، قرية دهشور، وقرية زاوية دهشور، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالى القريتين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

وتفقد النائب شوارع القرى سيرًا على الأقدام، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعرف على شكاوى واحتياجات المواطنين، مشددًا على رئيس الوحدة المحلية بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخالفات والقمامة بشوارع القرى أولًا بأول لخلق جو صحى للأهالي.

كما تفقد عيادات القوافل الطبية المتنقلة بأقسام العظام والأطفال والجلدية والمسالك البولية والباطنة والأشعة التشخيصية ومعمل الدم ومعمل الأمراض المتوطنة والضغط والسكر والتثقيف الصحى التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، لتقديم الخدمات الصحية لأهالى القرية.

وتابع النائب انتظام العمل داخل وحدة الرعاية الأولية بدهشور، حيث تفقد عيادات الأسنان والنساء والصيدلية وتنظيم الأسرة وتسجيل المواليد، وحرص النائب على الاستماع لآراء المرضى المتواجدين بالوحدة عن مستوى الخدمة المقدمة وأى معوقات تواجههم.

وتفقد نائب المحافظ، وحدة دهشور الاجتماعية، لمتابعة سير العمل داخل الوحدة.

والتقى عددًا كبيرًا من الأهالى، لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز، مؤكدًا حرص الدولة على المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، التى تعد من أهم الأولويات التى تحرص الدولة على تنفيذها فى جميع القرى.

وأشار إلى أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات القومية التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وعلاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى، وخالد عبد الهادى المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد الراوى مدير عام شبكات وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة، ومحمد عمران رئيس قطاع جنوب للصرف الصحى بشركة مياه الجيزة، وأحمد فرغلى مدير عام الصرف الصحى بالبدرشين والعياط بشركة مياه الجيزة، وحازم مصطفى مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة.