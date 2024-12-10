مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم ندوة حول الأمن السيبرانى وتحديات الخصوصية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مكتبة مصر العامة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الأمن السيبرانى وتحديات الخصوصية للبيانات" بمقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية.

استضافت الندوة الدكتور محمد الظواهرى، أستاذ علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واستشارى الأمن السيبرانى ومكافحة الجرائم الرقمية، حيث قدم محاضرة شاملة تناولت قضايا حديثة تتعلق بحماية البيانات والخصوصية.

تناولت الندوة عدة موضوعات وهي "اقتصاد جذب الانتباه وأثره على التفاعل الرقمي، حماية البيانات والخصوصية في العصر الرقمي، العمليات النفسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على سلوك المستخدمين".

وصرحت أمل رجب، مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن هذه الندوة تأتى فى إطار جهود مكتبة مصر العامة لتعزيز الوعى المجتمعى بقضايا التكنولوجيا وأمن المعلومات.



ندوة حول الأمن السيبراني وتحديات الخصوصية



مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية



مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم ندوة حول الأمن السيبراني



