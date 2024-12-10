اليوم السابع
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مقتل 4 عناصر شديدى الخطورة فى مواجهات أمنية بسوهاج

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:09 م
مقتل 4 عناصر شديدى الخطورة فى مواجهات أمنية بسوهاج المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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لقي 4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة مصرعهم بسوهاج عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بقيام (4 عناصر إجرامية شديدى الخطورة – محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى عدد من القضايا أبرزها "قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات، هتك عرض"  بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بسوهاج.

تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاعى ( الأمن العام، الأمن المركزى ) ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، وضٌبط بحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش ، شابو " – 7 بنادق " آلية ، خرطوش "– طبنجة – 3 دراجات نارية "بدون لوحات")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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