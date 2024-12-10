مصر الحلوة.. راعى كنيسة يشارك بافتتاح مجمع معاهد أزهرية ويؤكد: يجمعنا الوطن

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع القمص فيليبس، راعى كنيسة بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، بعد مشاركته فى افتتاح مجمع معاهد عثمان مجاهدى الأزهرى بنين وفتيات بقرية المراشدة بمركز الوقف.

قال القمص فيليبس، إنه يحرص دائما على المشاركة فى كل المناسبات بالقرية وذلك لعلاقته القوية مع أهلها على مدار سنوات تواجده فبها، وشارك فى فعاليات افتتاح ما يقارب 6 مساجد.

وعبر القمص فيليبس، عن سعادته للمشاركة فى افتتاح معهد دينى علمى بقرية المراشدة، مؤكدا أن تلك المشاركة معتادة بين المسلمين والمسيحيين المناسبة داخل القرية.