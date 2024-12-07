مصر الحلوة.. راعي كنيسة يشارك في افتتاح مجمع معاهد أزهرية بقنا

قنا صابر سعيد

شارك الأنبا فليبس إسحاق، راعي كنيسة أبي فام الجندي، بقرية المراشدة شمال محافظة قنا، في افتتاح مجمع معاهد عثمان مجاهدي الأزهري بنين وفتيات بقرية المراشدة بمركز الوقف، في لافتة تعكس الروح الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.

وعبر الأنبا فيلبس، عن سعادته للمشاركة في افتتاح معهد ديني علمي بقرية المراشدة، مؤكدا أن تلك المشاركة معتادة بين المسلمين والمسيحيين المناسبة داخل القرية.

وأكد فيلبس، أن هذه المشاركة تدل على الترابط والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد في كل المناسبات.