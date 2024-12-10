مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بين ميكروباص وتوك توك بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أدى حادث تصادم بين سيارة وتوك توك في البدرشين إلى مصرع شخصين وإصابة آخرين، وتم نقل الضحايا للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث تصادم في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث والتحفظ على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

