اليوم السابع
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مصادر أمنية: الاحتلال الإسرائيلى يتوغل 25 كيلو جنوب غربى دمشق

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 09:19 ص
مصادر أمنية: الاحتلال الإسرائيلى يتوغل 25 كيلو جنوب غربى دمشق عناصر الاحتلال - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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قالت مصادر أمنية لـ"رويترز"، إن التوغل العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا وصل إلى حوالي 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق.

جاء ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الحكومة الإيرانية، ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.







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