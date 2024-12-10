مصادر أمنية: الاحتلال الإسرائيلى يتوغل 25 كيلو جنوب غربى دمشق

كتب سمير حسنى

قالت مصادر أمنية لـ"رويترز"، إن التوغل العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا وصل إلى حوالي 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من دمشق.

جاء ذلك في الوقت الذى أكدت فيه الحكومة الإيرانية، ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا، نقلا عن القاهرة الإخبارية.