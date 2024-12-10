مصاب بعقار الوايلى المنهار: مش عارف خرجت إزاى وكل شئ انهار فوق دماغى

كتب سليم على

قال أحد مصابى عقار الوايلى المنهار، إنه أصيب بكدمات وسحجات متفرقة بجسده، وإن الحادث وقع فى ثوان معدودة مضيفا: "مش عارف خرجت إزاى.. كنت نايم وفجأة كل شئ انهار فوق دماغى".

وفور وقوع الحادث دفعت وزارة الصحة والسكان، بـ9 سيارات إسعاف مجهزة، إلى موقع الانهيار الذى أسفر عن وفاة 8 مواطنين من قاطنى العقار، وإصابة 3 آخرين

وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الحادث، وطلبت تحريات المباحث وأمر محافظ القاهرة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة، بينما أخلت الشرطة السكان من المبانى المحيطة كإجراء احترازى، مع قطع التيار الكهربائى، وفرض كردون أمنى لمنع الاقتراب من مكان الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال المصابين الثلاثة فى حادث عقار العباسية المنهار أثناء وجودهم بالمستشفى، فيما تم حصر التلفيات والتأكد من سلامة العقارات المجاورة مع تشكيل لجنة هندسية للتأكد من عدم وجود تصدعات أو شروخ فى المبانى حرصا على سلامة قاطينها.

وكشفت المعاينة الأولية لحادث انهيار عقار العباسية، أن المنزل مكون من أرضى و4 طوابق وروف ومبنى منذ 1961 وانهار على ساكنيه فجر اليوم الثلاثاء بعدما حدثت فيه تشققات.

واستمرت قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية فى البحث عن مصابين أو مفقودين أسفل الانقاض، فيما استمع رجال المباحث للشهود.

وكشف الفحص الأولى بأن العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حى الوايلى.

وانتقلت لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية والأجهزة التنفيذية لمتابعة رفع الأنقاض.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغًا بانهيار العقارفهرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف إلى موقع الحادث.