مسئول عراقي: ندعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها

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أكد نائب قائد العمليات المشتركة العراقي الفريق أول الركن قيس المحمداوي الاثنين أن بلاده استعدت مبكرا لتعزيز وحماية حدودها الغربية وتأمين جبهتها الداخلية،مشيرا إلى موقف العراق الثابت الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها،وألا يكون الإرهاب جزءا من أية حالة سياسية أو تشكيل جديد هناك.



وقال المحمداوي - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) - "وفق رؤية القائد العام للقوات المسلحة استعد العراق مبكرا وبأسبقية عالية لتعزيز حماية حدوده مع سوريا والتحسب لكل التحديات وإعطاء أسبقية لتأمينها وكذلك تعزيز الأمن الداخلي وتهيئة الاحتياطات"،مشددا على موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها واحترام جميع مكوناتها، وأن لا يكون الإرهاب والمجاميع الإرهابية جزءا من حالة سياسية أو تشكيل جديد أو أي عنوان.



ولفت المحمداوي إلى أن العراق سبق وعانى تداعيات التطورات في سوريا التي أفرزت مجاميع إرهابية عبرت الحدود وهاجمت مدن عراقية وفي سبيل مواجهتها ودحرها قدم العراق تضحيات غالية،مؤكدا أن بلاده لن تسمح بأي تهديد.



ولفت المحمداوي إلى أن العراق يحترم إرادة الشعب السوري ويقدر مواقفه مع الشعب العراقي، لافتا إلى أن العراقي لا يسمح بأية تطورات تؤثر على العراق لأن مسرح العمليات في سوريا كان تأثيره كبير بالنسبة للعراق على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي في عام 2014 وقت هجوم عصابات داعش الإرهابية.