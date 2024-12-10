محافظ كفر الشيخ: المدرسة الثانوية الزراعية المشتركة مؤسسة تعليمية إنتاجية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مدرسة كفرالشيخ الثانوية الزراعية المشتركة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، في إطار حرصه على التأكد من جودة التعليم وتوافر كافة سبل الدعم للطلاب والمعلمين، والتي تضم 72 فصلًا، بعدد 2905 طالبا وطالبة، و7 برامج تعليمية، وذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، خلال زيارته للمدرسة العديد من الأقسام والأنشطة المميزة، شملت معرض التربية النفسية الخيري الذي يضم 3500 قطعة من الملابس والأحذية والشنط، وقسم الزينة الذي يحتوي على مشتل مكشوف يضم مجموعة من النباتات الشمسية، و4 صوب زراعية، كما زار متحف الأحياء ووقاية النبات الذي يضم حيوانات وطيورًا محنطة، ونماذج نباتية مصبرة، ونماذج حشرية، وزواحف محنطة، وصخور ومعادن، ورمال سوداء وبيضاء، ومجسمات لجسم الإنسان.

كما اطلع محافظ كفر الشيخ، على قسم الأسماك والأحياء المائية التعليمي، وقسم الألبان الذي يُعنى بصناعة منتجات الألبان، وقسم الإنتاج الحيواني المخصص للتربية والتسمين وإنتاج الألبان، والسللات المحسنة، وشملت الزيارة أيضًا فصل التربية العسكرية، والفصول المدرسية، ومنافذ بيع المنتجات المدرسية، والفرن التعليمي المخصص لتصنيع المخبوزات.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المدرسة الثانوية الزراعية المشتركة هي مؤسسة تعليمية إنتاجية، حيث تبلغ القدرة المؤسسية للمدرسة 45 فصلاً دراسيًا، و15 معملًا تعليميًا مجهزًا، كما تحتوي على ورشتين للتدريب في النجارة والميكانيكا، مما يسهم في تطوير المهارات العملية للطلاب.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن العملية التعليمية في المدرسة تركز على الجدارات، والخدمات، المهنية، بالإضافة إلى التعليم المزدوج الذي يتضمن تخصصات مثل الألبان وتصنيع منتجاتها، مما يعزز من كفاءة الطلاب ويعدهم لسوق العمل بشكل أفضل.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من المعلمين حول سير الدراسة والمناهج المقررة، كما ناقش مع الطلاب واقع التعليم في المدرسة واحتياجاتهم المختلفة، مؤكدًا على أهمية التعليم الفني والزراعي في تطوير المهارات العملية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم متابعة سير العملية التعليمية بصفة منتظمة لتحقيق جودة التعليم بالمدارس، وتنفيذ الأنشطة المدرسية المختلفة، وتيسير أي معوقات؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية، وتنفيذ خطة المناهج.



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جولة لمحافظ كفر الشيخ بالمدرسة الزراعية



حيونات محنطة بكفر الشيخ



محافظ كفر الشيخ يتابع منتجات المخبوزات بالمدرسة الزراعية



محافظ كفر الشيخ يتفقد قسم الأسماك



محافظ كفر الشيخ يتفقد قسم الألبان



محافظ كفر الشيخ يتفقد قسم الزينة ونباتات الزينة



محافظ كفر الشيخ يتفقد متحف المدرسة الزراعية



محافظ كفر الشيخ يشيد بطالبات المدرسة الزراعية