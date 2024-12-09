محافظ كفر الشيخ: تسهيل إجراءات تقنين الأراضي تيسيرا على المواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏ناقش اللواء دكتور علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، إجراءات التقنين وسبل التيسير على المواطنين فى السداد وإزالة معوقات التقنين، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية.

وجه محافظ كفرالشيخ، بسرعة الانتهاء من كافة طلبات التقنين وتبسيط الإجراءات للجادين فى التقنين، واسترداد الأرض من غير الجادين فى التقنين، مؤكدًا على حماية أملاك الدولة ومتابعة أعمال منظومة التقنين بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين، كما أنه لا تتهاون فى تنفيذ موجات الإزالة لأى تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضى المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدى عليها بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون ومديرية الأمن، مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من أى مسئول يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.

‏‎أكد محافظ كفرالشيخ، على التغلب على أى عقبات والإسراع بالتقنين، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود فى أسرع وقت، لافتاً أن المبالغ المالية التى يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها فى إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

كما عقد محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بقرى ومدن المحافظة، والتغلب على أى عقبات والإسراع بالتصالح وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع، داعيًا المواطنين بسرعة التقدم لإنهاء إجراءات التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة، وذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، والجهات المعنية.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة منظومة التصالح بصفة منتظمة وتيسير الإجراءات على المواطنين بصورة كبيرة فى ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، كما أنه لا تهاون فى تنفيذ الإزالة لأى تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات والعمل على تذليل أى معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، لتذليل المعوقات على أرض الواقع.