محافظ بنى سويف يتفقد سوق "اليوم الواحد" لتوفير السلع واللحوم والخضراوات

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سوق "اليوم الواحد"، وهو السوق السابع الذي يتم افتتاحه، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها المحافظة من خلال الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتحت اشراف مديرية التموين، لتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بمواصلة الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يخفف العبء عن كاهل الأسر، ويُسهم في تحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق داخل المحافظة.

وتجول المحافظ داخل السوق _المُقام بمنطقة محى الدين بمدينة بني سويف_و يضم كافة السلع الأساسية والإستراتجية من : السكر ، الأزر ، المكرونة، الجبن ، الألبان ، المخللات،اللحوم البلدية والدواجن واللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم، الأسماك، المنظفات، الحلاوة الطحينية، زيوت الطعام بمختلف الأحجام والأنواع ، علاوة على كل أنواع الخضراوات والفاكهة وذلك بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية.

وحرص المحافظ على تبادل الحوار مع عدد من المواطنين المترددين على السوق،مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مشيراً إلى أنه تم الاستقرار على إقامة السوق بكافة مراكز المحافظة على مدار الأسبوع ، حيث يعقد "يوم السبت"بمركزي الفشن والواسطى، ويوم"الاثنين" بمركز ناصر، ويوم" الثلاثاء"بمركزي بني سويف وسمسطا، ويوم" الأربعاء"بمركز اهناسيا ، ويوم "الخميس" بمركز ببا.

وأشار المحافظ إلى أهمية استدامة وتفعيل تلك المبادرة التي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور وأشكال الدعم المتاحة و الممكنة لهم ، مؤكداً أهمية المبادرة ،التي تتميز بتقليل الوسطاء وتقصير سلسلة التوريد،بما يضمن تقديم أسعار تنافسية للمواطنين، مع ضمان جودتها وسهولة الوصول إليها.

رافق المحافظ خلال الزيارة. اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، جمعة عبد الحفيظ مدير مديرية التموين ، على يوسف رئيس المدينة، عزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف.