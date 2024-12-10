اليوم السابع
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محافظ الوادي الجديد يتفقد أسواق الخارجة ويوجه بطرح منتجات الصوب المخفضة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:05 ص
محافظ الوادي الجديد يتفقد أسواق الخارجة ويوجه بطرح منتجات الصوب المخفضة محافظ الوادي الجديد يتفقد الأسواق
الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، سوق الشعلة بالخارجة وعدد من منافذ بيع السلع الغذائية ضمن مبادرات تخفيض الأسعار، وذلك في جولةٍ مفاجئة قام بها، مساء أمس الإثنين؛ للاطمئنان على توافر السلع وجودتها واستقرار الأسعار.

ووجّه المحافظ باستمرار ضخ كميات من الخضر والفاكهة الطازجة مخفضة الأسعار من المشروعات الزراعية الاستثمارية ومشروع صوب قرى بشاير الخير بما يسهم في ضبط الأسواق، والتنسيق بين الوحدة المحلية والوحدة المركزية للمعدات الثقيلة لتدبير سيارة لنقل البضائع بالتنسيق مع التجار مقابل خفض قيمة السلع تخفيفًا عن كاهل المواطنين.


 







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