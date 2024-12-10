محافظة الجيزة: غلق منشآت تجارية مخالفة وغير مرخصة بشارع اللبينى

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين، وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وفي ذلك الإطار واستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين، شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع اللبيني هرم.

وأسفرت الحملات عن غلق عددًا من المنشآت المخالفة التي تدار دون ترخيص، وتتسبب في إزعاج المواطنين علي مدار اليوم بشارع اللبيني وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وضمت الحملات رفع حوالي 500 حالة إشغال للطريق العام لمحال الخضراوات والفواكه بمدخل بشارع اللبيني بدءا من منطقة النفق وحتي نهايته وتعديات للمحال التجارية، وقد تم مصادرة الإشغالات مع تحقيق الانضباط بالشارع إلى جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام بمتفرعات شارع اللبيني.

وتمكنت الحملات من ضبط عربات كارو أثناء القاء مخلفات ورتش بالطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.