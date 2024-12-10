فريق "علوم الرياضة" بجامعة سوهاج يحصد المركز الأول بدورى الخماسى لقطاعات الصعيد

سوهاج محمود مقبول

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فريق كلية علوم الرياضة لحصده المركز الأول فى منافسات كرة القدم الخماسي بعد الفوز على جامعة جنوب الوادي بثلاث أهداف مقابل لا شىء، وذلك خلال المشاركة فى دوري قطاعات الصعيد الذى أقيم بجامعة جنوب الوادي على مدار يومي 11 و12 من ديسمبر الجاري، بمشاركة جامعات سوهاج، أسيوط، وأسوان، مشيراً إلى أنه تم تصعيد الفريق للمشاركة فى دورة التميز بدوري القطاعات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وتحقيق تقدم مستمر لاسم الجامعة العريق.

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن فريق كلية علوم الرياضة حقق نجاحات متميزة خلال مشاركته فى دوري قطاعات الصعيد، مشيداً بأداء الفريق وما يتمتع به من لياقة بدنية وخبرة واحترافية داخل الملعب، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم ورعاية طلابها الموهوبين والمتميزين، وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات التى تضمن أداء الطلاب للأنشطة الطلابية فى بيئة متكاملة وملائمة لرغباتهم وميولهم الشخصية.

وقال الدكتور محمد كمال منسق الانشطة الطلابية و الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن فريق كلية علوم الرياضة يتكون من 8 طلاب، وقد ضمت هيئة الإشراف المدرب الدكتور شعبان بخيت، والدكتور عمرو كمال، والمدير الإداري الكابتن حمادة حبارير.