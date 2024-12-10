فترة الامتحانات.. مكملات غذائية ضرورية لتحسين عمل الدماغ والذاكرة

كتبت مروة محمود الياس

على الطالب أن يعزز صحة دماغه بنظام غذائى صحى ومفيد خلال أيام الامتحانات، وعليه اتباع مجموعة من النصائح وفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، فعليه فى البداية الاهتمام بشرب السوائل الصحية وتناول المياه على مدار اليوم وممارسة الرياضة والحركة المستمرة وعدم الارتكان لاضطرابات النوم المتوقعة فى تلك الفترة وعليه أن يضبط نومه جيدا.

وتابع التقرير أن الدماغ يجب تغذيتها تغذية جيدة، تلك المسئولة عن وظائف الإدراك والتذكر والذاكرة والانتباه وتخزين المعلومة وتخزين الأرقام أيضا، فالذاكرة تحتاج لتغذية جيدة.

وأوضح التقرير أن الكثير من المكملات الغذائية يحتاجها الجسم وتحتاجها الدماغ في فترة الامتحانات بشكل خاص، ومن أهم هذه المكملات..

فيتامين ب

هذا النوع من الفيتامينات بكل أنواعه به 6 ب 12، وغيرها من هذه العائلة من الفيتامينات تعزز من دور الأعصاب وسلامتها وتحسن من عمل الوظيفة الحركية والوظيفة الحسية للجسم والدماغ، وتحسن مجموعة فيتامين ب من شهية وهضم الطالب، وبالتالي لا يعاني من اضطرابات هضمية معروفة خلال تلك الفتره،كما أنها تحسن من سلامة أعصاب الدماغ وأعصاب الجسم كافه وتحسن من عمل المخ وعملياته.

فيتامين د

يحتاج المخ لهذا النوع من الفيتامين فهو أحد مضادات التهاب الأعصاب التي تساعد على حماية المخ وخلايا وحماية الدماغ ووظائفها، كما أنه يعزز مناعة الجسم، ويحسن من كفاءة عمل الجسم بشكل عام والحركة أيضا

زيت السمك أو الأوميجا

هذا الحمض الهام والضروري لصحة الدماغ والعقل، أحماض الأوميجا 3 تساعد على تحسين وظائف المخ كما أنها تقلل وبشدة من التهابات الجسم بشكل عام، كما أنها تعتبر مقويا عاما للذاكرة ومضادا لحالة التشتت الشديد في الإدراك، الذي يصيب بعض الطلاب وتحسن من القدرة على الانتباه والتذكر والذاكرة، وتحسن من الذاكرة البصرية وتخزين المعلومات أيضا.