نصائح وإرشادات للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة لحماية ابنك من الحساسية

كتب – حسام الشقويرى

تتسبب ارتفاعات درجات الحرارة في فصل الصيف الى زيادة اعراض الحساسية خاصة عند الأطفال والمراهقين لذلك يجب الحرص على تجنب مسببات الحساسية للطلاب المقبلين أثناء الامتحانات حرصا على اجتيازه بنجاح وبحسب موقع aspireallergy تؤدي حرارة الصيف إلى زيادة الحساسية عن طريق تكثيف إطلاق المواد المثيرة للحساسية المحمولة في الهواء ، مثل حبوب اللقاح وجراثيم العفن وعث الغبار.

ومع ارتفاع درجات الحرارة، تنتج النباتات المزيد من حبوب اللقاح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياتها في الهواء، بالإضافة إلى ذلك، تخلق الرطوبة العالية بيئة مثالية لنمو العفن، مما يزيد من التعرض لجراثيم العفن، ويزدهر عث الغبار في الظروف الدافئة والرطبة، مما يزيد من تفاقم الحساسية، يؤدي الجمع بين هذه العوامل إلى تفاقم شدة أعراض الحساسية خلال أشهر الصيف، وبالتالي، فإن الأفراد المعرضين للحساسية غالبًا ما يعانون من عدم الراحة المتزايدة ومشاكل في الجهاز التنفسي خلال هذا الوقت.

من خلال تنفيذ استراتيجيات الوقاية البسيطة، يمكنك تقليل التعرض لمسببات الحساسية الشائعة والاستمتاع بالموسم بمزيد من الراحة والسهولة.

أبقِ النوافذ والأبواب مغلقة لمنع دخول حبوب لقاح العشب إلى منزلك.

إذا كنت بحاجة إلى جز العشب، فارتدي قناعًا لتقليل استنشاق حبوب لقاح العشب.

ضع في اعتبارك تنسيق الحدائق باستخدام أنواع عشبية منخفضة حبوب اللقاح أو مضادة للحساسية .

امسح الحيوانات الأليفة عند دخولها من الخارج لإزالة جزيئات العشب.

قم بتنظيف منزلك وتنظيفه بانتظام لتقليل التعرض لعث الغبار.

استخدم جهاز تنقية الهواء لإزالة ما يصل إلى 99.97% من مسببات الحساسية الموجودة في الهواء، بما في ذلك عث الغبار.

استخدم أغطية فراش ووسائد مضادة للحساسية لمنع عث الغبار من استعمار الفراش.

اغسل الفراش والحيوانات المحشوة أسبوعيًا بالماء الساخن لقتل عث الغبار.

قم بتنظيف السجاد والمفروشات بشكل متكرر باستخدام مكنسة كهربائية

قم بمعالجة أي مشاكل تتعلق بالرطوبة في منزلك على الفور لمنع نمو العفن.

استخدم مزيل الرطوبة للحفاظ على مستويات الرطوبة الداخلية أقل من 50%.

تنظيف وتجفيف المناطق الرطبة مثل الحمامات والأقبية والمطابخ بانتظام.

الحرص على التهوية المناسبة في الحمامات والمطابخ لتقليل مستويات الرطوبة.

استخدم طارد الحشرات

ارتدي أكمامًا طويلة وسراويل وأحذية مغلقة عند تواجدك في المناطق ذات النشاط الحشري المرتفع.

تجنب الملابس ذات الألوان الزاهية والعطور الزهرية التي يمكن أن تجذب الحشرات.

تحقق من وجود المياه الراكدة حول منزلك وقم بالتخلص منها لتقليل مواقع تكاثر البعوض.

