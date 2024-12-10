طقس الغربية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر.. شمس ساطعة وأجواء معتدلة

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، شمس ساطعة وأجواء معتدلة نشاط خفيف للرياح بأنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد المستمر فى الشوارع تحسباً لسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.