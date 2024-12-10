ضبط 59 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج عن ضبط 59 طن دقيق في أحد المستودعات بمركز ومدينه المراغة، قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج أن العمليات الرقابية تجرى على مدار اليوم وأنه يتابع الزملاء المفتشين على مدار الساعة من أجل الحفاظ على استقرار وضبط السوق السوهاجى، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بالمرور يوميا على الأسواق ومراقبتها.