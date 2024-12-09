اليوم السابع
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الإثنين، 09 ديسمبر 2024 09:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ سوهاج يشارك طلاب مدرسة الأمل احتفالهم باليوم العالمي لذوى الهمم.. صور

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 07:42 م
محافظ سوهاج يشارك طلاب مدرسة الأمل احتفالهم باليوم العالمي لذوى الهمم.. صور المحافظ يتعامل مع الطلاب بلغة الإشارة
سوهاج محمود مقبول

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شهد اللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، احتفال طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بإدارة سوهاج التعليمية باليوم العالمي لذوى الهمم.

جاء الإحتفال  بحضور اللواء علاء جابر سكرتير عام محافظة سوهاج واللواء أركان حرب أحمد السايس سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمى لمحافظ سوهاج ورئيس جامعة سوهاج الأسبق وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتم تقديم العديد من العروض والفقرات الغنائية والمسرحية لطلاب وطالبات المدرسة بأسلوب الإشارة، وتفقد المحافظ  ووكيل الوزارة معرض الصحافة المدرسية لطلاب وطالبات المدرسة ومعرض وورشة صناعة المنسوجات والملابس اليدوية التى قامت طالبات المدرسة بصناعتها، وجه خلالها محافظ سوهاج بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم لتسويق المنتجات المتميزة لطالبات وطلاب المدرسة من خلال دعوتهم للمشاركة فى المعارض التى تنظمها المحافظة.

وهنأ المحافظ ذوي الهمم بمناسبة يومهم العالمي، مؤكدًا على أن الدولة تضع في أولوياتها رعايتهم ودعمهم في جميع المجالات، وقال: "نحن في محافظة سوهاج نؤمن بقدرة ذوي الهمم على الإبداع والمساهمة الفعالة في مجتمعنا، ونعمل جاهدين على توفير بيئة شاملة وداعمة لهم، من خلال توفير فرص العمل في القطاع الخاص، وتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، كما نؤكد على التزامنا المستمر بدمجهم في كافة القطاعات من خلال تعاوننا مع جميع الجهات المعنية."

السلام الجمهورى بحضور المحافظ
السلام الجمهورى بحضور المحافظ

 

المحافظ ووكيل تعليم سوهاج
المحافظ ووكيل تعليم سوهاج

 

المحافظ يتعامل مع الطلاب بلغة الإشارة
المحافظ يتعامل مع الطلاب بلغة الإشارة

 

المحافظ يتفقد المعرض
المحافظ يتفقد المعرض

 

صورة للمحافظ من طالبة
صورة للمحافظ من طالبة

 

طلاب مدرسة الأمل مع المحافظ
طلاب مدرسة الأمل مع المحافظ

 

عروض فنية
عروض فنية

 

كلمة للمحافظ فى اليوم العالمى
كلمة للمحافظ فى اليوم العالمى

 







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