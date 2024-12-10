اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 05:28 م
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"صحة سوهاج" تنظم ندوة تثقيفية مجتمعية "لمناهضة العنف ضد المرأة"

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 04:02 م
"صحة سوهاج" تنظم ندوة تثقيفية مجتمعية "لمناهضة العنف ضد المرأة" جانب من الندوة
سوهاج عمرو خلف

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نظمت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، ندوة تثقيفية مجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك برعاية الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، وحضور الدكتورة حنان روماني مدير إدارة الأمومة والطفولة ودكتورة سارة يونس مسؤول ملف المرأة الآمنة بوزارة الصحة ودكتورة رنا جلال مسؤول بالأمور والطفولة بوزارة الصحة، والنائبة الدكتورة الفت المزلاوي عضو مجلس النواب والسادرية للدين الإسلامي والمسيحي وممثلين عن المديريات المعنية بالمحافظة والمجتمع المدني.

وقال "دويدار" خلال كلمته أن مديرية الصحة والسكان بسوهاج لا تتوانى في دعم المرأة المصرية و مناهضة العنف ضدها و ذلك تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية واستراتيجية الدولة المصرية في تمكين المرأة 2030 مؤكداً على دعمه لجميع الفعاليات التي من شأنها خدمة المرأة المصرية موجهاً بتكثيف ندوات وفعاليات التوعية والتثقيف الصحي لتشمل جميع القرى والنجوع بالمحافظة.

كما استعرض خلال الكلمة الجهود المبذولة داخل القطاع الصحي لمناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، لافتاً إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يولي بالمرأة المصرية وقضاياها كل الاهتمام إيمانا منه بأهميتها وأهمية دورها داخل المجتمع باعتبارها إحدى المكونات الرئيسيه للتقدم والإزدهار منوهاً عن المبادرات الرئاسيه التي تستهدف المرأة المصرية ورعايتها الصحية مضيفاً أن تمكين المرأة اجتماعياً أيضاً بإنشاء صندوق تأمين الأسرة المصرية.

وفي نهاية كلمته، ثمن "دويدار " جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة والسكان تجاه المرأة وقضاياها وما تمثله من قيمة كبيرة داخل المجتمع.







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الصحة

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