"صحة الإسكندرية": الكشف الطبى على 1192 مريضا بقرى البنجر وصرف العلاج بالمجان

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية على مدار يومين، بوحدة بنجر بمنطقة برج العرب الطبية والتى تبعد 25 كم عن أقرب مستشفى عام (مستشفى برج العرب المركزي).

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان و الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي و ادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة و السكان.

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 8 تخصصات طبية (باطنة-أنف وأذن وحنجرة -أطفال-نساء -جراحة-أسنان-عظام-تنظيم أسرة)من خلال 8 عيادات ثابتة و 6 عيادات متنقله وشارك خلال القافلة 49 عضواً من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1192 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، كما تم تحويل 12 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات اخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

كما أضافت الدكتورة رشا جبريل منسق القوافل العلاجية، أنه قد تم خلال القافلة إجراء 153 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 122تحليلاً بمعمل الطفيليات علاوة على فحص 160 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 305 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.