شبورة مائية كثيفة تضرب طرق دمياط غدا حتى الثامنة صباحا

دمياط - هيثم مراد

أعلنت محافظة دمياط في بيان رسمي عن وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق السريعة والزراعية بالمحافظة، وذلك منذ الثالثة صباحا حتى الثامنة صباحا خلال يومى الأربعاء والخميس القادمين.

وتضمن البيان، أن شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى الضباب ستقع ببعض الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية داخل دمياط، وتضمن البيان أيضا أن الشبورة ستؤثر على حجب الرؤية أثناء القيادة بهذه الطرق بالمواعيد المحددة وفق البيان الصادر من قبل هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت محافظة دمياط خلال البيان أيضا على ضرورة اتباع التعليمات اللازمة أثناء القيادة، إضافة إلى الالتزام بالسرعات المقررة أثناء القيامة وعدم تجاوزها حفاظا على السلامة العامة.

ويسود طقس مستقر على كافة أنحاء محافظة دمياط خلال الأيام الماضية، مع هدوء في سرعات الرياح وكذلك استقرار درجات الحرارة إضافة إلى انخفاض منسوب مياه نهر النيل وأمواج البحر المتوسط.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط استمرار تطبيق حالة الطوارئ لمتابعة تغيرات حالة الطقس، إضافة إلى تنفي خطة المحافظة لاستقبال نوات الأمطار المحتملة والتى تضمنت تكثيف حملات تطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، فضلا عن تواجد المعدات اللازمة لرفع تراكمات المياه حال تساقط امطار بصورة فورية من شوارع المحافظة، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة بشوارع وميادين دمياط.