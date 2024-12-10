شباب كفر الشيخ: برنامج لتعليم النشء الحرف اليدوية وندوة ثقافية حول التواصل الذكى

كفر الشيخ - محمد سليمان

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، البرنامج المهارى للنشء بمراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعليم الحرف التراثية بهدف تنمية مهارات النشء وإحياء التراث المصري.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الندوة الثقافية تحت عنوان "التواصل الذكي والوعي الإلكتروني" بمركز شباب بيلا، من أجل بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات التكنولوجية وتجنب مخاطر الفضاء الإلكتروني، الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الندوة الثقافية تناولت أهداف التواصل الذكي وطرق تحقيقه، مهارات التواصل الفعّال وأهميته في الحياة اليومية، مفهوم الوعي الإلكتروني وأهمية فهمه، مخاطر الاستخدام السلبي للإنترنت وأساليب تعزيز الوعي الإلكتروني، بما يسهم في تطوير المهارات الشخصية للشباب وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج تضمن تعليم النسيج بمركز التنمية الشبابية بدسوق، وفن الأركيت بمركز شباب بيلا، وفن الخزف بمركز شباب مسير يتم فيه تدريب 200 طليع وطليعة على الحرف التراثية منذ بداية البرنامج فى منتصف أكتوبر ويستمر حتى يناير 2025 ضمن جهود الوزارة في دعم النشء وتوفير فرص تعلم حرف تقليدية، بما يسهم في الحفاظ على التراث المصري وفتح مجالات جديدة في سوق العمل للصغار.



تعلم الاطفال الحرف اليدوية



تعليم الحرف اليدوية بمراكز شباب كفر الشيخ



تعليم النشء حرفة يدوية