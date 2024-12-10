اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 04:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان تدين احتلال القوات الإسرائيلية أجزاء جديدة من الأراضي السورية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:49 م
سلطنة عمان تدين احتلال القوات الإسرائيلية أجزاء جديدة من الأراضي السورية سوريا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها لإقدام القوات الإسرائيلية على احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية في المنطقة الحدودية العازلة وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع استمرار قصفها العسكري على مواقع في العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين العزّل، وهو "ما يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واستفزازًا لمساعي تحقيق الوئام الداخلي في سوريا وتوطيد الأمن والاستقرار المنشودين".

وجددت سلطنة عمان - في بيان صادر عن وزارة الخارجية ونقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم / الثلاثاء /- دعوتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية وفقًا للقانون الدولي، مشددة على موقفها الثابت في مؤازرة الشعبين السوري والفلسطيني وحقهما المشروع في استعادة أراضيهما المحتلة وتحقيق السيادة الكاملة عليها.

وأكدت سلطنة عمان "أن هذا الانتهاك يضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامي في المنطقة، بما يؤكد مجددًا الطبيعة العدوانية لها وسياساتها المستمرة لتقويض الشرعية الدولية".

 







مشاركة

عمان

الاحتلال الاسرائيلى

سوريا

الاراضى السورية



الموضوعات المتعلقة

الخارجية الأمريكية: أولويتنا استقرار سوريا ونطالب بضرورة الالتزام باتفاق "فض الاشتباك"

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 01:10 م

38 عام اعتقال دون تهمة.. أردنى يعود من سجون سوريا للحياة فاقدا الذاكرة.. صور

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:22 م

سقوط النظام السورى يكشف خطط إسرائيل التوسعية.. نتنياهو يعلن السيطرة على الجولان فى لحظة انهيار الدولة.. سياسة "صناعة الأعداء" تحول سوريا إلى جبهة جديدة لحرب نتنياهو على الإقليم.. والإبادة فى غزة أولوية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:13 م

الصحف العالمية: ضربات إسرائيل فى سوريا تمثل تحولا كبيرا.. بريطانيا تعلق طلبات اللجوء للسوريين بعد انهيار نظام الأسد والولايات المتحدة تسارع لاحتواء الفوضى.. والرئيس البرازيلي يخضع لعملية جراحية بسبب نزيف دماغي

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 02:10 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة