اليوم السابع
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نتياهو يعلن انهيار اتفاق فض الاشتباك مع سوريا.. وإعلام عبرى: نستعد لهجمات متواصلة

الأحد، 08 ديسمبر 2024 04:12 م
نتياهو يعلن انهيار اتفاق فض الاشتباك مع سوريا.. وإعلام عبرى: نستعد لهجمات متواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بعدما تخلى الجنود السوريون عن مواقعهم.

بينما كشف وزير الدفاع الإسرائيل يسرائيل كاتس عن نشر قوات للجيش في منطقة عازلة تخضع لرقابة الأمم المتحدة على الحدود مع سوريا في إطار خطة لضمان حماية كل الإسرائيليين الذين يقطنون هضبة الجولان.

وفي السياق نفسه، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري بأن جيش الاحتلال سيطر على موقع عسكري في جبل الشيخ عقب فرار جنود الجيش السوري، موضحة أن إسرائيل تستعد لهجمات متواصلة في سوريا لأيام عدة لمنع وصول أسلحة استراتيجية للمتمردين







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