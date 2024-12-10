رئيس الوزراء يستمع لشرح حول محور المشير طنطاوي - ستالنجراد فى بورسعيد

كتبت هند مختار

استمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لشرح حول محور المشير طنطاوي - ستالنجراد بمحافظة بورسعيد .

في بداية جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معرض "صُنع في بورسعيد"، والذي يقام تحت رعاية اللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد.

وقام رئيس الوزراء بجولة في أقسام وأجنحة المعرض، مصحوباً بشرح من محافظ بورسعيد، الذي أوضح أن معرض "صُنع في بورسعيد" يقام بتواجد عدد (32) شركة من الشركات الموجودة بكل من المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والمنطقة الحرة العامة للاستثمار.

وأضاف المحافظ أن المعرض يضم العديد من المنتجات المتميزة مثل: الملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، وزيوت الطعام والمنظفات بأنواعها، وإطارات السيارات، والعديد من المنتجات الصناعية التي تتميز بها المحافظة وتحظى بميزة تنافسية فيها.

وأكد اللواء مُحب حبشي أن إقامة المعرض تأتي بهدف إبراز المقومات والإمكانات التي تمتلكها محافظة بورسعيد كونها مركزا صناعيًا ولوجستيًا لنفاذ الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية وتشجيع المستهلكين بالاعتماد على المنتج المحلي، فضلاً عن إتاحة مختلف المنتجات للمواطنين بأسعار منافسة.

وقام رئيس الوزراء بجولة شملت عدداً من الشركات العارضة، والتي تتمتع بإنتاج يخصص نسب كبيرة منه للتصدير، وتعمل في مجالات: صناعة أقمشة البوليستر، والمواد الغذائية، والأدوات الكهربائية، والسجاد، والأدوات الصحية، والزيوت النباتية، والمنسوجات، والبخور والعطور، والأسماك المدخنة والمعلبة والمجمدة، والورق الحراري، ومنتجات الكرتون، والملابس الجاهزة، والجينز، والمنتجات الجلدية، والحقائب، والدهانات، والأحذية، والمنتجات الخشبية، والضفائر الكهربائية، ومستحضرات التجميل.