رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة غدا ويعقبه مؤتمر صحفى

كتبت هند مختار

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء، يعقبه عقد مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خطة الطروحات للفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود شركات سيتم الإعلان عنها في مجالات القطاع المصرفي، وقطاع الصناعة وقطاعات صناعة الادوية، وفي مختلف القطاعات الاستثمارية، حيث سيتم عرضها بشكل تفصيلي كإجراءات وأرقام خلال الأسبوع القادم، مضيفاً أنه في إطار هذه الخطة سوف يتم الإعلان عن طرح من ثلاث إلى أربع شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعاً.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على الرؤية المقترحة من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات للعام المُقبل 2025، والإجراءات التي سيتم اتخاذها والأدوات التي سيتم تطبيقها لتنظيم هذه السوق بصورة كبيرة للغاية؛ وذلك بما يضمن أن تكون جميع السيارات التي يتم توفيرها في السوق مُطابقة للمواصفات ولها مراكز خدمة مُعتمدة تُوفر قطع الغيار للسيارات.



