رئيس الوزراء يتفقد مصنع "براند" للملابس بالمنطقة الصناعية فى بورسعيد

كتبت هند مختار

خلال جولته اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "براند" للملابس الجاهزة والتطريز والطباعة وقص الليزر، بمجمع 3 يوليو الصناعي.

واستمع رئيس الوزراء خلال تفقده أرجاء المصنع إلى شرح من دنيا نوفل، مديرة المصنع، التي أوضحت أن حجم استثمارات المصنع يصل الى 6.5 مليون جنيه، وأنه مقام على مساحة 240 م2، ويتضمن أنشطة تصنيع وإنتاج الملابس الجاهزة بجميع أنواعها ومستلزماتها.

وأضافت: يعمل المصنع على مدار 3 ورديات، لافتة إلى أن المصنع يستهدف السوق المحلية أولاً وكذلك التصدير، بأعلى جودة، ولديه شبكة عملاء من المصدرين لصناعة الجينز في بورسعيد والإسماعيلية لأعلى الماركات العالمية.

ونوهت مديرة المصنع إلى انه خلال شهر من الآن، سيقام خط انتاج "التي شيرت" و"البيجامة"، بصالة الانتاج التي يتم تجهيزها بالدور العلوي، بالتعاون مع أحد المستثمرين الأجانب، حيث سينتج هذا الخط حوالي 10 آلاف قطعة شهرياً، ويستهدف التصدير الى تركيا وسويسرا.

وخلال الجولة، أجري رئيس الوزراء عددا من الحوارات الودية مع العاملين بالمصنع، حول طبيعة عملهم وما يتيحه المصنع من تيسيرات لسهولة الانتقال من اماكن سكنهم إلى المصنع، مؤكدا أنه فخور بهم، وبالجهد المبذول.