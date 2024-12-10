رئاسة مركز بلاط: انقطاع المياه بأحياء المدينة بسبب عطل وجارى إصلاحه

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادى الجديد عن انقطاع المياه بشكل مفاجى يسبب وجود عطل في خط المياه الرئيس وسيتم اعاده تشغيل محطة المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة لشبكة المياه حيث جرى الظفع بمختصي فرق الصيانة بالوحدة المحلية للعمل على إصلاح العطل وإعادة تشغيل الميلة فى أسرع وقت ممكن.

وكان سلامة على محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط أعلن منذ عدة أيام عن انتهاء أعمال إصلاح وتشغيل بئر محطة مياه الشرب بقرية الزيات إثر عطل مفاجئ حدث بالبئر، حيث انتهت أعمال الإصلاحات تحت إشراف الفرق الفنية المتخصصة والدفع بونش وثلاث سيارات مياه لتوفير متطلبات المواطنين من المياه طوال فترة إنقطاع المياه بالقرية وذلك فى استجابة عاجلة لعودة الخدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتعامل الفورى مع المشكلة وحلها.

وتابع رئيس المركز إنتظام تشغيل بئر محطة التنقية بقري الزيات بعد عودته للعمل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وطمأن المواطنين على عودة المياه لأهالي القرية موجها الشكر لرجال الصيانة والمرافق بالمركز وجميع العاملين بالوحدة المحليه لقرى الزيات ومؤكدا على ضرورة توفير متطلبات المواطنين، حيث رافقه خلال الزيارة قيادات المركز والمختصين.