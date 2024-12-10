اليوم السابع
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جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لطلاب قسم العربى بتجارة القاهرة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 03:00 ص
جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول لطلاب قسم العربى بتجارة القاهرة الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة
محمد صبحى

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أعلنت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة اعتماد الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2024/ 2025 ، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 18 ديسمبر الجارى وذلك بالنسبة لطلاب  قسم العربى النظام القديم والجديد.

وأوضحت كلية التجارة أنه يحظر الدخول بالهاتف المحمول للجان الامتحانات أو أى وسيلة الكترونية أو مادة علمية داخل اللجان الامتحانية ومن يخالف ذلك الأمر سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، كما أنه لن يسمح بدخول اى طالب إلى اللجنة الامتحانية بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللجنة الامتحانية.

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