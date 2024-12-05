اليوم السابع
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عميد تجارة القاهرة: انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 18 ديسمبر

الخميس، 05 ديسمبر 2024 06:00 ص
عميد تجارة القاهرة: انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 18 ديسمبر الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية انتهت من وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بالنسبة لطلاب المستويات الدراسية المختلفة والبرامج الخاصة، إذ من المقرر أن تبدأ الاختبارات 18 ديسمبر الجارى، وتنتهى منتصف شهر يناير.


وأضافت الدكتورة لبنى فريد فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن أساتذة المواد يستعدون بوضع نماذج للاسئلة والاختبارات، لافتة إلى الالتزام بقرار مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات بشكل وطبيعة الامتحان بيحث يضم أسئلة مقالية مع البابل شيت.

وأشارت عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أن جداول الامتحانات راعى إجازات عيد الميلاد واحتفالات بداية السنة الميلادية.







امتحانات الفصل الدراسى الاول

جامعة القاهرة

كلية التجارة بجامعة القاهرة

اخبار مصرية




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