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تكسب كام لو اشتريت شهادة الادخار البنكية 30% لمدة 3 سنين؟

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 08:00 م
تكسب كام لو اشتريت شهادة الادخار البنكية 30% لمدة 3 سنين؟ تكسب كام لو اشتريت شهادة الادخار البنكية 30%
كتب أحمد يعقوب

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يستمر البنك الأهلى المصرى، فى طرح الشهادات البنكية مرتفعة العائد، وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة وبإجمالى 75000 جنيه فى 3 سنوات استثمار.

وتعد شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30% هى أعلى الشهادات البنكية فى مصر.

وشهادة الإدخار متناقصة العائد مدتها 3 سنوات بفائدة 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.


ويمكن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه عن طريق شراء شهادة الادخار ذات عائد 30% حيث تبلغ الفائدة المتحصلة عليها 30000 جنيه و25000 جنيه فى السنة الثانية و20000 جنيه للسنة الثالثة.


وأكد البنك الأهلى المصرى عدم إصداره لـ شهادات إدخار جديدة بسعر عائد 30% وأن الشهادة القائمة هى الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوى بسعر العائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة.

 







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