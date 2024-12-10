تكريم الطلاب المتفوقين رياضيا المشاركين فى اليوم الرياضى بالغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

شهدت مدرسة أبو صير الإعدادية التابعة لإدارة سمنود التعليمية بمحافظة الغربية، تنظيم يوم رياضي مفتوح لطلاب المدرسة، شمل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، تحت إشراف صفوت أحمد عياد مدير المدرسة، وتخلل الحفل عدة فقرات رياضية وفنية ومسابقات ودورى لكرة القدم بين طلاب الفصول.

واختتم اليوم الرياضى، بتكريم الطلاب الفائزين فى المسابقات التى أقيمت على مدار اليوم، وقال المهندس أحمد عبد اللا أحد شباب القرية المشاركين فى الحفل، أن تلك الأنشطة الرياضية تمثل دورا هامًا فى تشجيع الطلاب وزيادة انتمائهم إلى مدارسهم وحرصهم على الذهاب لها، مما يسهم فى رفع قدرتهم الإستيعابية خلال العملية التعليمية، وتغيير الصورة النمطية على المدارس بأنها مكان لتلقى المعلومات بشكل قد يكون ممل للطلاب.

وأضاف أنه تم تكريم الطلبة المتفوقين، والمتميزين رياضيا، وتشجيعهم بشكل مستمر على المشاركة فى تلك الأنشطة.

الطلاب يشاركون في لعبة شد الحبل



تكريم الطلاب المتفوقين في يوم رياضي بالغربية