تقارير: إدارتا بايدن وترامب تعملان لإنهاء حرب غزة قبل يوم التنصيب

وكالات

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصادر مطلعة قولهم إن إدارتا بايدن وترمب تعملان بجد للتوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء حرب غزة قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وتتواصل جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة باستهداف النازحين الفلسطينيين لليوم الـ 431 تواليا، واستشهد أكثر من 25 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، وصفت أغلبها بالخطيرة، في مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 25 فلسطينيا، وإصابة العشرات، في قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزلا لعائلة الكحلوت على رؤوس ساكنيه، في عزبة بيت حانون.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، فقد تعمدت استهداف مبانٍ سكنية على رؤوس ساكنيها، والآمنين في كافة المناطق.