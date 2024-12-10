تعرف على أهم النصائح للتعامل مع اللحوم النيئة والدواجن

كتبت أسماء نصار

البكتيريا الضارة واحدة من مسببات الإصابة المرضية، ويفرض انتشارها المتزايد حولنا، وتعدد طرق نفاذها إلى أجسامنا، ضرورة اتباع مجموعة من الضوابط والإرشادات، لتجنب المشاكل الصحية الناجمة عنها، حيث أثبتت أغلب الدراسات أن طرق التعامل الخاطئ مع بعض الأغذية قد تكون سببًا مباشرًا للإصابة بالأمراض، مع احتمالية حدوث مضاعفات صحية، حال عدم اكتشافها والتعامل وفقًا للإجراءات الطبية الصحيحة معها.



وحدد معهد بحوث وتكنولوجيا الأغذية عددًا من الإرشادات والتوصيات الفنية الواجب اتباعها للوقاية من مخاطر واحتمالات انتقال البكتيريا الضارة إلى المنزل، أثناء التعامل مع الذبائح واللحوم النيئة والدواجن ومنتجاتها وهى كالتالى:

1- سرعة نقل اللحوم النيئة إلى المنزل وعدم التجول بها لفترات طويلة وبخاصة في الأيام التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

2- التأكد من نظافة الأسطح التي يتم تقطيع أو تنظيف اللحوم والدواجن عليها.

3- غسل الأماكن التي يتم التعامل فيها مع اللحوم النيئة والذبائح والدواجن بالماء والصابون " قبل وبعد".

4- تخصيص سكين معين لتقطيع اللحوم والدواجن بعيدًا عن باقي أدوات المطبخ.

5- تنظيف وتطهير الأدوات المستخدمة في تقطيع وتقسيم وتنظيف اللحوم النيئة والدواجن بشكل صحيح.

6- حفظ اللحوم النيئة والداوجن في درجات حرارة مناسبة داخل الثلاجة أو الديب فريزر.

7- غسل وتطهير اليدين بعد الانتهاء من التعامل مع اللحوم والدواجن والذبائح بالشكل الصحيح.

