تطعيمات مهمة لو رايح عمرة أو حج.. اعرفها

كتبت فاطمة ياسر

عند الذهاب للعمرة أو الحج هناك العديد من التطعيمات التى يجب أخذها قبل السفر للحماية من أمراض عديدة، وهذه التطعيمات تحميك من الإصابة بأمراض عديدة، وأبرزها الأنفلونزا والكوليرا.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز التطعيمات التي يجب أخذها قبل السفر لأداء العمرة أو الحج وفقا لتصريح من الدكتور نبيل علي استشاري الباطنة في كلية طب الزقازيق، ومنها..

- التطعيم ضد الحمى الشوكية

يعد من التطعيمات المهمة التى يجب أخذها قبل السفر للحج، والحمى الشوكية من الأمراض المعدية الخطيرة، التي تنتقل بواسطة الرذاذ المتطاير من الفم والأنف تصيب أغشية المخ النخاع الشوكي، وتؤدي غالبًا إلى الوفاة، ويجب أخذ اللقاح قبل الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام.

- التطعيم ضد الأنفلونزا

يساهم أخذه قبل السفر بشهر فى خلق أجسام مضادة في الجسم، والحماية من نزلات البرد، خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

- لقاح "نيموكوكس"

هو التطعيم ضد الالتهابات الرئوية، مهم لمرضى الأنيميا المنجلية أو الفشل الكلوي أو نقص المناعة أو المرضى الذين تم استئصال الطحال لديهم كما يمكن إعطاؤه للحجاج كبار السن أو الذين يعانون أمراضًا مزمنة في الكبد أو القلب أو الرئة.

- التطعيم ضد الكوليرا

يتم تشديد الرقابة على القادمين من البلدان الموبوءة بالكوليرا حسب النشرة الدورية الخاصة بالبلدان المعلنة.

- التطعيم ضد فيروس كورونا

يعد من أبرز التطيعمات الإجبارية للحماية من الإصابة بالفيروس.