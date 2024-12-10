تحرير 148 محضرا فى حملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية التموين 148 محضر و ضبطت كميات من مواد الغذائية و استهلاكية مجهولة المصدر، ذلك بحملة تفتيشية مكبرة على جميع الأنشطة التجارية بنطاق مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

فقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مركز الزقازيق برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية والمهندس عبد اللطيف النجار والمهندس سعيد الشرقاوي و محمد عبد السلام وشيرين ممدوح و هبة على وأسفرت الحملة عن الأتي:-

تحرير المحضر جنح مركز الزقازيق ضد صاحب مخزن ورقيات وتم ضبط 1900 قطعة مجهولة المصدر ، و محضر جنح ضد صاحب مخبز سياحي وتم ضبط 25 شيكارة دقيق فاخر مجهول المصدر ، ز محضر ضد صاحب مخزن مواد غذائية وتم التحفظ علي 70 كرتونة لبان و 75 كرتونة بسكويت و 3 كراتين شيكولاته، ومحضر ضد صاحب شركة مواد غذائية وتم التحفظ على 150 جركن كاتشب و140شرنك خل بكل كرتونة 12زجاجة ، و محضر لمحطة تموين سيارات كشط وشطب بسجل 21 بترول .

كما تم تحرير (148) محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، شملت (102) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات مابين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخابز تعمل بدون ترخيص، و ضبط ( 46 ) محضراً في مجال الأسواق والسلع الغذائية والغير غذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وإدارة النشاط بدون ترخيص.

